Süper Lig ekibi Cihangir Kulübü, kulübün merhum değerleri anısına maç düzenlemeye devam ederken, kulübün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına da maç düzenledi.

Bekir Topuz Anı Maçında Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü karşılaştılar. Cihangir Stadında oynanan maçın ilk devresinde Çetinkaya Djabbi’nin penaltı golüyle öne geçerken Cihangir Meye ile beraberliği sağladı. Çetinkaya ikinci devrede Ahmet Can ile öne geçerken, Cihangir Augustin’in attığı golle maçı 2 – 2 bitirdi. Penaltı vuruşları sonunda Çetinkaya, Cihangir’i 7 – 6 mağlup ederken, Bekir Topuz Anı Maçında kupanın sahibi oldu.