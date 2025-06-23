Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün önemli bir oylama yapıldı. Bedelli askerlik sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yasa önerisinin, ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Taslağa göre, bedelli askerlik ücreti 5 asgari ücret düzeyine düşürülüyor. En dikkat çekici yenilik ise, bedelini ödeyen yükümlülerin hiç askerlik yapmayacak olması.

Meclis’te kabul edilen ivedilik kararı sonrasında teklifin komitede hızla ele alınması ve ardından Genel Kurul gündemine getirilmesi bekleniyor. Yeni sistemin, askerlik görevini yerine getirmekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sunacağı değerlendiriliyor.