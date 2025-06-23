Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta süt, peynir ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının, AB ortalamasının yüzde 30,8 üzerinde olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta zeytinyağının, ekmeğin ve hububat ürünlerinin de diğer AB ülkelerinden daha pahalı olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta nispeten daha az pahalı olan ürünlerin; meyve-sebzeler, et ve balık olduğunu belirten gazete, otellerle lokantaların fiyatlarının AB ortalamasından yüzde 11,6 daha az olduğunu yazdı.

Haberde, toplu taşıma, mobilya, enerji ve elektronik eşyaların da Güney Kıbrıs’ta nispeten ucuz olduğu ifade edildi.