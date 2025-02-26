KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan 24 yaşındaki Sudanlı Hamad Hassan Abaker dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde 23 Şubat 2024 tarihinde bir adreste sahte para soruşturması kapsamında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından bir adreste arama yapıldığını söyledi. Polis, yabancı uyruklu şahısların evinde yapılan aramada tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 20 Eylül 2024 tarihinden beri 146 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraç̧ edilebilmesi için yazışma yapılacağını kaydetti. Polis memuru, zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesi için 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis memuru, ayrıca zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak herhangi bir okula devam etmediğini de söyledi.

Mahkemede söz alan zanlı ise bir şans istediğini, muhaceretini yapıp ülkede kalmak istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧ Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.