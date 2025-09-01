Üstel açıklamasında, Akar’ın 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın işgal değil, barışı ve güvenliği tesis eden bir adım olduğunu dünya kamuoyuna hatırlatarak, tarihi gerçekleri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Üstel, “Sayın Hulusi Akar’ın, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını cesaretle ve kararlılıkla savunmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Bunun yanında, ELAM’lı AP üyesinin “tarihi çarpıtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen” ifadelerini şiddetle kınadığını belirten Üstel, bu tür söylemlerin sadece Ada’da değil, Avrupa değerleri içinde de ayrımcılık ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve desteğiyle barış, huzur ve istikrar yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, “Tarihi çarpıtma çabaları ne haklı davamızdan bizi alıkoyabilir, ne de Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızdan geri adım attırabilir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkı adına Hulusi Akar’a teşekkür eden Üstel, uluslararası camiayı, nefret söylemleri karşısında adalet, hakkaniyet ve gerçeklerden yana tavır almaya davet etti.