Sahibi olduğu horoza sigara ve rakı içiren şahsa 173 bin 876 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Balıkesir'de bir şahsın sahibi olduğu horoza sigara ve rakı içirdiği görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu konu ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Demirhan Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Hayvan Refahı Yasası'na aykırı olarak işlemiş olduğu suçlardan dolayı, Veteriner Dairesi tarafından kendisine 173 bin 876 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.