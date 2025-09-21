Rum yönetiminin İsrail’den satın aldığı Barak MX hava savunma sisteminin Güney Kıbrıs’a parça parça taşınmakta olduğu bildirildi.

Politis yakın geçmişte ikinci partisi teslim alınan Barak MX gibi bir sistemin Güney Kıbrıs’a taşınmasının kolay olmadığına dikkat çekerek “Ulusal güvenlik konularıyla ilgili malum sebepler dışında, sistemi oluşturan bütün parçaların, yani oto-mobil radarların ve füze rampalarının nakliyesinin planlanması gerekiyor. Bu nedenle nakliye aşamalı gerçekleşiyor.” ifadesini kullandı.

Sistemin, bütün parçaları Güney Kıbrıs’a taşınmasından sonra aktifleştirileceğine işaret eden gazete, edindiği bilgilere dayanarak ulaşan parçaların RMMO’nun mevcut, hava savunma sistemlerini kullanmada uzmanlaşmış biriminin bulunduğu tesisinde konuşlandırıldığı bilgisini de verdi.

Habere göre yetkili bir kaynak Barak MX sisteminin (devreye) girmesi ile Güney Kıbrıs’ın hava savunma planlamasının, RMMO envanterindeki Rus yapımı TOR-M1 ve BUK-M1’ler ile Fransız yapımı Mistral’leri de kapsayacak şekilde olduğunu söyledi.