ABD, Denver Belediyesi, evsizlikle mücadelede sıra dışı bir adım atarak 9 milyon dolar (yaklaşık 323 milyon TL) değerindeki bir oteli yalnızca 10 dolara (yaklaşık 360 TL) satışa sundu. Ancak bu büyük indirim için tek bir şart koşuldu...

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrindeki bu emlak fırsatı, ülkede büyük yankı uyandırdı. Şehir yönetimi, 2023 yılında 9 milyon dolara satın aldığı Stay Inn adlı oteli, sadece 10 dolara yeni bir yatırımcıya devretmeye hazırlanıyor. Ancak bu düşük fiyatın karşılığında tek bir koşul isteniyor... Otelin, evsizler için uzun vadeli barınma imkanı sunan bir konuta dönüştürülmesi isteniyor.

99 YILLIK TAAHHÜT İSTENDİ

Denver Konut İstikrarı Departmanı sözcüsü Derek Woodbury, projenin detaylarını paylaşarak, belediyenin oteli mevcut haliyle satacağını ve alıcının 99 yıl boyunca gelir kısıtlamalı konut oluşturmasını zorunlu kılan bir anlaşmaya imza atacağını belirtti. Satış sürecinin devam ettiğini belirten Woodbury, belediye meclisinin bu yıl içinde projeyi onaylamasını beklediklerini söyledi.