Anlaşma kapsamında üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri, Coursera’nın sunduğu ders ve sertifika programına erişim sağlayabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi profesörleri tarafından kurulan Coursera’nın, Harvard, Yale, Google ve Meta gibi kurumların içeriklerini barındırdığı belirtilerek, bu adımın yaşam boyu öğrenme kültürünü desteklediği ve kurumsal gelişime katkı sunduğunu belirtildi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin, bu iş birliğiyle hem öğrenci hem de personel odaklı eğitim vizyonunu güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.