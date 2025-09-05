Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Tanyel’s Smile iş birliğiyle yürüttüğü geleneksel yaz tatilini bu yıl da hayata geçirdi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, 3-4 Eylül tarihlerinde Acapulco Hotel’de gerçekleşen programa kanser tedavisi gören vakıf üyesi çocuklar ve ailelerinden oluşan 138 kişi katıldı.

Bir gece konaklamalı düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte hem eğlenme hem de tedavi sürecinin zorluklarından bir süreliğine uzaklaşma fırsatı buldu.

Çeşitli aktivitelerle dolu geçen tatil hem çocuklara hem de ailelerine sosyal ve psikolojik açıdan moral desteği sağladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı personellerinin ve mütevelli heyeti üyelerinin yanı sıra Tanyel’s Smile yetkilileri de tatile katılım göstererek ailelerle güzel anlar paylaştı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Bu yılki tatil, Kurban Bayramı’nda yapılan bağış çağrısına gönülden karşılık veren halkımız sayesinde mümkün oldu. Ekonomik koşulların zorluğuna rağmen verilen bu destekler, ailelerimiz ve çocuklarımız için bir nefes oldu. Katılımcı aileler, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, bu buluşmaların tedavi sürecinde kendilerine güç verdiğini ifade etti. Bu zorlu süreçte çocuklara ve ailelere destek olan tüm halka tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.