Politis ve diğer gazeteler, Avusturya Başbakanı Christian Stocker’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğünü yazdı.

Gazete, “Avusturya ve Kıbrıs’ın İş Birliği Daha Sıkı” başlığı altında verdiği haberinde, Stocker’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini ve görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda iki ülkenin dostluğuna vurgu yaptıklarını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Avusturya’nın, AB’yi ilgilendiren meseleler ve AB’nin geleceğine dair konularda kendileriyle ortak vizyona sahip değerli bir ortak ve dost ülke olduğunu belirtti.

Avusturya’nın da Güney Kıbrıs gibi NATO üyesi olmadığına dikkat çeken Hristodulidis, bu nedenle iki ülkenin ve AB’nin savunma olanaklarını daha fazla geliştirme konusunda iş birliği yapma niyetleri bulunduğunu vurguladı.

Hristodulidis, bu doğrultuda Stocker ile iş birliği konusunu da ele aldıklarını söyleyerek, ayrıca Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımı konusunu da görüştüklerini aktardı.

Avusturya’nın 60 yıllık süre boyunca 10 binden fazla askerinin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde görev yaptığını, 16 Avusturya askerinin de görevleri sırasında hayatlarını kaybettiklerini belirten Hristodulidis, bu nedenle Avusturya’nın dost bir ülkeden "çok daha ötesi olduğunu" sözlerine ekledi.

-Stocker

Avusturya Başbakanı Stocker de açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki en önemli ortaklardan biri olduğunu, iki ülke arasında geçmişten gelen bağlar bulunduğunu ve bu ikili ilişkilerin devamını arzuladığını ifade etti.

Sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Güney Kıbrıs’ın uygulamalarına dikkat çeken Stocker, bu uygulamalar konusunda daha fazla bilgi edinmeyi istediğini belirtti.

Stocker, AB’nin geleceğine ilişkin birçok ciddi konuda Güney Kıbrıs ile fikir birliği içerisinde olduklarını bir kez daha anladığını belirterek, mevcut iyi ilişkileri sürdürme niyetini de ifade etti.

Gazete, iki tarafın temsilci heyetlerinin görüşmeleri sonrasında ise her iki liderin ekonomi, kaçak göç, turizm, eğitim, enerji ve güvenlik konusunda işbirliğini geliştirme niyetini ortaya koyduklarını yazdı.

- - Stocker ile Dimitriu görüşmesi

Gazete, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitiru’nun dün Avusturya Başbakanı Stocker’la görüştüğünü, görüşmede mülteci ve kaçak göç sorununun çözümünde iş birliği yapılması üzerine durulduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dimitriu’nun görüşmede AB devletlerinin mülteci sorunu karşısında birlikte ve iş birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Dimtriu, Kıbrıs sorununa da değindi ve Avusturya’nın ilkelere dayanan tutumu ve desteği sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çerçevesinde, uzlaşmaya varışmış temelde bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Dimitriu, Avusturya gibi dost ülkelerin desteğinin önemine dikkat çekti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “Başkan Hristodulidis Avusturya’nın Dostluğunu ve Güvenilirliğini Öne Çıkardı – Mülteci Sorunu AB’nin Sorunu ve AB Çözümlerine İhtiyaç Var”.

Alithia: “Schengen Konusunda Tek Laf Etmediler”.

Fileleftheros: “AB Başkanlığı Çerçevesinde Stratejik İş Birliği”.