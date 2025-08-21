Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, şarap üretim tesisi oluşturulmasının desteklenmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a 4 milyon Euro tutarında ödenek verdiği ancak bu ödeneğin, hak etmeyen iki şirket arasında paylaştırıldığının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Sayıştay raporunun da bu yönde olmasına rağmen Rum makamlarının rapordaki unsurları doğru bulmadıklarını ancak komisyonun “OLAF” isimli denetleme birimi yetkililerinin Güney Kıbrıs’a giderek yaptıkları denetimlerde, Sayıştay raporunu haklı bulduklarını aktardı.

Söz konusu paranın verildiği iki şirketin, ödeneği hak edecek düzeyde olmadıkları sonucuna varıldığını vurgulayan gazete, Rum hükümetinin ise, ödeneği geri vermeden sorunu çözme amacıyla komisyonla iletişim halinde olduğunu yazdı.