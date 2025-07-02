Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde dün akşam 21.00 sıralarında "avans" tartışmasında 29 yaşındaki Bülent Gülbahar, işvereni 38 yaşındaki isminin baş harfleri C.M.’yi bıçakla sol dizinden yaraladı.

Bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan Bülent Gülbahar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 30 Haziran 2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işvereni 38 yaşındaki isminin baş harfleri C.M.’nin birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile C.M.’yi yaralayarak, sol dizinde 5 cm'lik kesik, tendonunda 4 cm'lik ve sol bacak üst arka kısımda 2 cm'lik hasara sebebiyet verdiğini kaydetti.

Polis, C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde muayene edildiğini, tehlikesi bulunmadığından dolayı yapılan tedaviye müteakip hastaneden ayrıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ise aynı gün Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek darp -cebir izi raporları temin edildiğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekiden tetkik için kan örneği alındığını ifade etti. Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde Alayköy Sanayi Bölgesinde yapılan aramada olayda kullanılan ağız uzunluğu 17, toplam uzunluğu 30 santim olan siyah saplı bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının olay anından giydiği kıyafetlerin de bulunarak emare alındığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken görgü tanığı ifadeleri ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.