Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre, Mesarya’da düzenlenen Gençlik Festivali, gençlerin sanatsal ve kültürel projelerle buluşmasına sahne oldu.

Festivalde konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençlere verilen önemin altını çizerek, kültürel mirasın geleceğe taşınmasında gençlerin rolünü vurguladı.

Ataoğlu, etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinden memnuniyet duyarken, bazı siyasetçilerin katılmamasını “gençlerin emeğine saygısızlık” olarak niteledi.

Festivalin, aynı zamanda gençlik politikalarına yön verecek geri bildirimlerin toplandığı bir platform işlevini gördüğü açıklandı.