

5 Eylül 2025 tarihinde saat 14:00 sıralarında, Akıncılar Gaziler bölgesinde polis ekipleri şüpheli bir van araçta arama yaptı. Y.Ş. (E-37)’nin kullanımındaki araçta, gümrüğe beyan edilmemiş 16 adet ikinci el araç motoru bulundu. Yapılan soruşturmada, Y.Ş.’nin bu motorları temin etmek için birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girdiği tespit edildi. Zanlı suçüstü tutuklanırken, emarelere el konuldu. Polis soruşturması sürüyor.