25 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında İspanya Mallorca’da dünyanın en büyük akademilerinden biri olan Rafa Nadal Akademide düzenlenen Ten-Pro Global Junior Tour turnuvasında, 2012 doğumlu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, hem 2011, hem de 2012 yaş kategorilerinde finale kalarak turnuva organizatörlerinin ve akademi antrenörlerinin dikkatini üzerine topladı.

Ten-Pro turnuvaları arasındaki en fazla katılımın gerçekleştiği turnuvada ülkemizin başarılı sporcusu Asım Aras Astan, 2011 yaş kategorisinde yarı finalde geçtiğimiz haftanın şampiyonunu yenerek finale adını yazdırdı. Asım Aras Astan, 1 Aralık 2024 Pazar günü (bugün) final maçlarını oynayacak. Böylesine büyük bir organizasyonda tüm dünyanın yakından bildiği Rafa Nadal Akademide kürsüye çıkmaya hak kazanan minik sporcumuz bugün şampiyonluk için raket sallayacak.