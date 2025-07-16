Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni ücret için bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilk toplantısını yapıyor. İşçi ve hükümet kanadı sessiz sedasız toplantıyı beklerken, işveren tarafı kamu maaşlarına yansıtılacak yüzde 17.79 oranındaki hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmasına şiddetle karşı olduğunu açıkça beyan etti.

Resmi kurlara göre, 1 Ocak’ta kurlarıyla “1,026” Euro’ya denk gelen “net” asgari ücret, 1 Temmuz itibarıyla 803 Euro’ya kadar indi. Altı aylık süredeki kayıp 223 Euro (yüzde 22) oldu. Net asgari ücretin Ocak ayındaki Euro karşılığına denk gelmesi için 47 TL olan bugünkü kurla 48 bin 222 TL’ye çıkması gerekiyor.

HP YANSITILIRSA: NET 44 BİN 546 TL

Kamu kesimi, İstatistik Kurumu’nun açıkladığı altı aylık hayat pahalılığı oranında maaş zammı almaya hazırlanırken, özel sektörün çok büyük bir kısmının asli maaşı olan asgari ücrete ne kadar artış yapılacağı ise bilinmiyor. Hükümetin Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimini de düşünerek hareket edeceği iddia edilirken, işveren tarafının baskılarının ne kadar etkili olacağı merak ediliyor.

Komisyon son olarak Ocak ayında asgari ücrete hayat pahalılığının altında artış vermiş, Hür-İş de bunu mahkemeye taşımıştı. Haziran sonunda kararını açıklayan mahkeme, uygulamayı durduracak ara emrini vermedi ancak, “ücret belirleme süreçlerine gerçek veri” kullanımı zorunluluğu getirdi. Bugün itibarıyla açıklanan tek “gerçek” veri ise yüzde 17.79’luk hayat pahalığı.

Yeni asgari ücrete bu oranın yansıtılması halinde brüt ücretin 51 bin 202 TL; net ücretin ise 44 bin 546 TL’ye çıkması gerekiyor.