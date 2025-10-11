Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), eğitim, sanat ve kültür alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen bir mutabakat anlaşması imzaladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden tarafından imzalanan anlaşma iki üniversite arasında ortak eğitim programları geliştirilmesi, akademik, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, öğrenci ve akademisyen değişimi, bilimsel toplantılar ve atölyeler gibi çok yönlü iş birliklerini kapsıyor. Bu kapsamda, taraflar üniversiteler arasındaki bilgi paylaşımını artırarak öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında sürdürülebilir bir etkileşim ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, iş birliğiyle ilgili, “Sanat ve tasarım odaklı bir üniversite olarak, bölgemizdeki nitelikli ve benzer kurumlarla birlikte üretmek bizim için büyük önem taşıyor. MGÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacak” dedi.