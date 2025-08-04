Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de grup maçları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Yarı Final ve Final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi bugün saat 14.30'da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Gruplarını lider olarak bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup ikincisi yarı finale seri başı olarak katılacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

Yarı finalde başarılı olup finale kalan 8 takım arasında yapılacak karşılaşmalar sonunda 4 takım BTM 1.Lig'e yükselecek.