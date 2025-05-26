Japonya'nın Osaka Üniversitesinden araştırmacılar, çocuklardaki çiğneme alışkanlıklarının obeziteye etkisini incelemek üzere bir araştırma yürüttü.

Yaşları 9 ila 10 arasında değişen yaklaşık 1400 çocuğun yeme biçimlerinin incelendiği araştırmada, yiyecekleri yeteri kadar çiğnemeyen çocukların obeziteye daha yatkın olduğu belirlendi.

Yiyecekleri az çiğneyen çocukların yanı sıra, hızlı ve ağzı doluyken yiyecek tüketen çocukların da bu hastalığa yatkınlık gösterdiği tespit edildi.

Çiğnemesi daha zayıf olan çocukların obeziteye bir buçuk kat daha fazla eğilimli olduğu, hızlı yiyen çocukların ise yaklaşık iki kat obezite riski taşıdığı tespit edildi.

Bu durumun özellikle erkek çocuklarında daha çok gözlemlendiği ortaya konulurken, araştırma sonucunda 167 çocuk "obez" sınıfında değerlendirildi.

Araştırma, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.