Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde önceki gece polisi görünce park halindeki araçtan inip tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi otların içine atan şahıs ile araçtaki iki kişi tutuklandı. Araçta bıçak ve tecavüz-i alet de tespit edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri devriye yaparken yol kenarında park halinde bulunan bir araç içerisindeki şahısları şüpheli olarak görüp, kontrol maksatlı aracın yanına gitti. Polisi fark eden aracın şoförü 21 yaşındaki Mehmet Vahit Balıkoğlu, araçtan inip, tasarrufunda bulunan bir şeyi otların içine attı. Polis, yaptığı inceleme sonunda atılan maddenin yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet bıçak ve ahşap sopa bulundu.

Soruşturma kapsamında Mehmet Vahit Balıkoğlu ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen konu araçtaki yolcular 19 yaşındaki Emirhan Kartal ve 24 yaşındaki İbrahim Cansun tutuklandı.

Üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 1 Aralık 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede CÖŞ ekiplerinin araçlı devriye yaptıkları esnada yol kenarında şüpheli bir vaziyette park halinde bulunan LY 388 plakalı aracın yanına kontrol için gittikleri anda aracın şoför kısmında oturmakta olan Mehmet Vahit Balıkoğlu'nun polisi görmesi üzerine araçtan inerek otlar içerisine bir şey attığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, otlar içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındıktan sonra, araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Kartal ve İbrahim Cansun'un huzurunda arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada aracın sol ön kapı kolu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sol ön yolcu koltuğunun paspası üzerinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sol ön yolcu kapısının cebi içerisinde naylon içerisinde toplam uzunluğu 21.5 cm olan ucu sivri bıçak, arka bagaj içerisinde mavi, siyah ve kırmızı bant ile sarılı toplam uzunluğu 83 cm olan sopa bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlı Balıkçıoğlu’nun ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler mevcut olduğunu, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını söyledi. Polis, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.