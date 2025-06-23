Avrupa'da yaz transfer döneminde ne yapacağı en çok merak edilen isimlerden biri olan Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesi Nijerya'ya giden yıldız futbolcu, katıldığı bir yayında Suudi Arabistan iddiaları için, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'ın da kadrosunda tutmak istediği yıldız golcü için Al-Hilal yeni bir teklif yapmaya yaptı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Al-Hilal, Osimhen'e bir yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme önerdi.

Al-Hilal'in yeni teklifinin sezonluk 40 milyon euro olduğu ve toplam bedelin 160 milyon euro olacağı belirtildi. Osimhen, bu ayın başlarında Suudi Arabistan ekibinin tekliflerini reddetmişti.