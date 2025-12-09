Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, "Dut Deresi’nde üçüncü dalga taşkın akışının" Kanlıköy bölgesine ulaşmak üzere olduğunu belirterek, taşkın riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi ve sahadaki ekiplerden alınan bilgiye dayanarak, bölgedeki yağışların etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Amcaoğlu, Kanlıköy ve bölgesinde yaşayan tüm vatandaşların can ve mal güvenliği açısından azami dikkat ve tedbir göstermesi gerektiğini vurgulayarak, dere yataklarına yaklaşılmaması, su birikimi bulunan yolların kullanılmaması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin tüm ekipleriyle sahada olduğunun altını çizen Amcaoğlu, gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, ayrıca, taşkın sebebiyle mağdur olan veya ikametinde kalamayacak durumda bulunan vatandaşların belediyeye başvurarak destek talep edebileceğini duyurdu.

GÖNYELİ BELEDİYESİ İLETİŞİM NUMARALARI

Gönyeli Alayköy Belediyesi, bölgede etkili sağanak ve taşkın riskinin devam ettiğine işaret ederek, vatandaşların acil durumlarda arayabileceği telefon numaralarını açıkladı.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada acil iletişim numaralı şöyle aktarıldı: "Gönyeli - 0533 852 80 73, Alayköy - 0548 832 38 07, Yılmazköy - 0533 862 96 21, Zabıta - 0533 820 34 48”.

Meteoroloji Dairesi'nin yarın saat 17.00'ye kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış uyarısına dikkat çeken Belediye, “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Dere yatakları ve su biriken bölgelerden uzak durunuz.” ifadelerini kullandı.