Bebek Çadır Altında Yalnız Kaldı
New York Post gazetesinin haberine göre, olay 10 Ekim'de çiftin üç çocuklarıyla birlikte tatilde olduğu sırada meydana geldi. Polis raporuna göre, 37 yaşındaki Sara Sommers Wilks ve 40 yaşındaki eşi Brian Wilks, altı aylık kız bebeklerini sahilde bir çadırın altında bırakarak diğer çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Bebeğin sahilde bir saat boyunca yalnız kaldığı tespit edildi.
Plaj Sakinleri Fark Etti, Aile "Zamanı Unuttuk" Dedi
Bebeğin yalnız olduğunu fark eden diğer plaj sakinleri hemen harekete geçti ve sevimli bebeği kucaklarına alarak ilgilendi. Polis, ebeveynlerin olay yerine döndüklerinde verdikleri savunmanın şaşırtıcı olduğunu aktardı: Çift, "zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik" diyerek kendilerini savundu.
Sara ve Brian Wilks, "ciddi bedensel zarar meydana getirmeyen çocuk ihmali" suçlamasıyla gözaltına alındı. Florida yasalarına göre üçüncü derece ağır suç (felony) kapsamına giren bu suçtan yargılanacak olan çift, ertesi gün 1000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.