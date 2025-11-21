Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, 178 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.N.M.E.(E-23), eski kız arkadaşı R.G.S.B.'yi(K-24), telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle darp etti. Eski kız arkadaşının Ortaköy’deki dairesine, kapıyı kırarak giren saldırgan, R.G.S.B.’nin başına vurarak yaraladı, telefonunu ve yatak odasının kapısını kırdı.

Yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptığı sırada, kendisini sakinleştirmeye çalışan aynı apartmanda sakin S.J.K.’nin (E-31) yüzüne yumruk vurup, kırıp cam parçalarıyla bacağını yaraladı.

Olay sonucu yaralanan R.G.S.B. ile S.J.K., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. A.N.M.E. ise tutuklandı.