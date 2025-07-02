Çatışma geçmişi olan bölgelerde medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularını ele alan “Algıların Ötesinde Dijital Bilgelik: Çatışma Bölgelerinde Dezenformasyonla Mücadele ve Medya Okuryazarlığı” isimli kitap, 7 Temmuz Pazartesi 19.00’da Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde tanıtılacak.

Yapılan açıklamaya göre, Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu tarafından yazılan ve İngiliz Yüksek Komiserliği desteğiyle yayımlanan 3 dilli kitabın, Türkçe ve Yunanca sürümleriyle Kıbrıs’taki toplumları ortak bir bilgi zemini etrafında buluşturmayı, İngilizce sürümüyle ise benzer zorluklar yaşayan diğer çatışmalı bölgelere erişerek küresel düzeyde katkı sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Kitaba Zeynep Şahin ve Esra Özgür (teyit.org) teyitçiliğin metodolojisi ve pratik araçları, Louis Jacobson (PolitiFact.com) siyasal söylemde doğruluk kontrolü örnekleri, Prof. Dr. Vic Grout yapay zekâ-medya ilişkisi ve etik boyutlar, Prof. Dr. Ahmet Güneyli ise medya okuryazarlığı eğitiminin kuramsal temelleri konularında katkı koydu.