25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, dün akşam tarihi Salamis Antik Tiyatro’da İrlanda’nın ünlü topluluğu Celtic Legends’in performansıyla başladı.

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Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, gösteri; canlı enstrümanlar, etkileyici danslar ve zengin koreografilerle izleyicilere İrlanda kültürünü yansıttı.

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ClayArt sergisi 7 Temmuz’da ziyarete açılacak
ClayArt sergisi 7 Temmuz’da ziyarete açılacak
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Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sanatçılara çiçek ve plaket takdim ederken, ekibin Uluçay’a misafirperverliği ve desteğinden ötürü sürpriz madalya takdimi gecenin alkışlanan anlarından biri oldu.