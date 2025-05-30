Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler, havalimanında görev yapan kabin memurlarının bu özel gününü yerinde kutladı.

Ziyaret sırasında öğrenciler, havacılık sektörünün vazgeçilmez unsurlarından olan kabin memurlarına çiçek takdim ederek günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

Üniversitenin akademik kadrosu da etkinliğe katılarak öğrencilere eşlik etti ve havalimanı yetkilileriyle bir araya geldi.

Akademisyenler, havalimanı ziyaretinin öğrenciler için hem mesleki gelişim hem de sektörü daha yakından tanıma açısından değerli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Öğrenciler ise, bu tür organizasyonların, mesleklerine olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

Etkinlik sonunda Ercan Havalimanı yetkilileri, nazik ziyaretlerinden ötürü Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne teşekkür ederek, öğrencileri geleceğin havacılık profesyonelleri olarak görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.