AKSA Süper Lig
8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)
Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0 – 1
Yeniboğaziçi – A. Yeşilova: 1 – 2
K.Kaymaklı – Çetinkaya: 1 – 2
Mesarya – Karşıyaka: 0 – 2
9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Evren Karademir)
G.Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar - Mormenekşe (Ali Özer)
AKSA Birinci Lig
8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)
Türk Ocağı – Binatlı: 2 – 1
A. Kozanköy – Düzkaya: 2 – 1
K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği: 2 – 4
Yalova – Lapta: 0 – 0
9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)
Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – Göçmenköy (Turgay Misk)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Maraş (Fehim Dayı)
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Aslanköy (İsmail Ercan)
M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)