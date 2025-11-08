AKSA Süper Lig

8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)

Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0 – 1

Yeniboğaziçi – A. Yeşilova: 1 – 2

K.Kaymaklı – Çetinkaya: 1 – 2

Mesarya – Karşıyaka: 0 – 2

9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Evren Karademir)

G.Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar - Mormenekşe (Ali Özer)

AKSA Birinci Lig

8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)

Türk Ocağı – Binatlı: 2 – 1

A. Kozanköy – Düzkaya: 2 – 1

K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği: 2 – 4

Yalova – Lapta: 0 – 0

9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – Göçmenköy (Turgay Misk)

Yeniboğaziçi’nde yönetim ve teknik heyet devam ediyor
Yeniboğaziçi’nde yönetim ve teknik heyet devam ediyor
İçeriği Görüntüle

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Maraş (Fehim Dayı)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Aslanköy (İsmail Ercan)

M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)