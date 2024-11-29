9’uncu Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda başarılı fotoğrafçılar, Saçaklı Ev’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törende ödüllendirildi.

Lefkoşa temalı yarışma, merhum Arkeolog-Araştırmacı Yazar Tuncer Hüseyin Bağışkan anısına düzenlenendi. Yarışmaya 43 fotoğraf sanatçısı, 356 fotoğrafla katılmıştı. Ödül töreninin yanı sıra 51 eserin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Sergi, 6 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

Başarı ödülü alan sanatçılar şöyle: “Lefkoşa’da Yaşam” kategorinde, Mehmet Ali Karahasan, Şaziye Kofalı Kurt ve Veysi Canateş; “Lefkoşa’nın Tarihi Dokusu ve Anıtları” kategorisinde Veysi Canateş, Hasan Karlıtaş ve Şerif Özege.

Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Koordinatörü Zekai Altan, törende yaptığı konuşmada, ara verilmeden düzenlenen 9’uncu yarışma olduğunu belirtti ve "Bu çalışmanın temelinde Aksa Fotofest isminin konmasında Mehmet Gökyiğit’in öncülüğü vardır. Amacımız, KKTC’deki fotoğrafçılığın gelişimine katkı sağlamak ve fotoğrafı gönülden, profesyonelce yapan sanatçılarımızın uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olmaktır." dedi. Altan, 10. Aksa Fotofest yarışması için daha da geniş çapta bir organizasyon hedeflediklerini belirtti.

Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk de, Aksa’nın desteğiyle pandemi yılı dahil 9 yıldır bu yarışmanın kesintisiz yapılmasının önemine dikkat çekti ve katılımcılara teşekkür etti.