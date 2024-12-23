Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bahçesinden klima ünitesi çalan 2 kişi tutuklandı.

Önceki gün öğleden sonra hastanenin bahçesinde sökük halde bulunan klima dış ünitesinin çalınmasında zanlı görülen 33 yaşındaki Ali Hamude ve 32 yaşındaki Hüseyin Topaloğluları tutuklandı.

İki zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar Ali Hamude ve Hüseyin Topaloğluları’nın 21 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çamaşırhane binasının yan kısmında sökük vaziyette bulunan Devlet Hastanesine ait Sunny marka 24.000 BTU klima dış ünitesini çaldıklarını yönünde yapılan şikâyet üzerine tespit edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti. Polis, meselede başka zanlılar da olabileceğini, bu yönde de araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.