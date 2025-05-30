Süper Lig'de 2024/25 sezonunun son haftasında Galatasaray, Rams Park'a Başakşehir'i ağırladı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Başakşehir ise Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Operi, Figueiredo, Keny 11'iyle sahada yer aldı.

Galatasaray maçın ilk yarısını Dries Mertens'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda Victor Osimhen'le farkı ikiye çıkardı.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, sezonu galibiyetle tamamladı ve ligi 95 puanda bitirdi. Başakşehir ise bu yenilgiyle 54 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Dries Mertens son maçlarına çıktı.