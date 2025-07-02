Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin bağımsızlığının 249’uncu yıldönümü sebebiyle Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldığını, burada yaptığı konuşmada ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin olumlu noktalarına vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de yaşanan son kriz sırasında ABD ve diğer ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyeleri konusunda güvenli bir sığınak konumunda olması sebebiyle ABD’nin güvenilir stratejik ortağı olduğunu belirtti.

ABD ve diğer ülke vatandaşlarının bölgeden uzaklaştırılması ve Gazze’ye insani yardımlar konusunda ABD’yle iş birlikleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hristodulidis, iki ülke arasında son yıllarda gerçekleşen; ABD’yle stratejik diyalog başlatılması, ABD’nin güvenlik programlarına katılımların önünün açılması gibi uzlaşı ve faaliyetlere de değindi.

ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan vizenin kaldırılmasının Güney Kıbrıs vatandaşları için önemine de dikkat çeken Hristodulidis, bunun gerçekleşmesi adına ABD’yle ortaklaşa çalıştıklarını vurguladı.

Hristodulidis; “Kıbrıs’ta barışın ve yeniden birleşmenin ülke ve halkı, bölge ve Avrupa için yeniden şekillendirici bir unsur olacağı” iddiasında bulunurken “Birleşik Kıbrıs’ın da bağımsız, istikrarlı stratejik ortak ve bölgede güven unsuru olarak kalmayı sürdürmesi gerektiğini” ifade etti.

Hristodulidis konuşmasının sonunda, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin güvenilir ortağı olarak kalmayı sürdüreceğini de vurguladı.