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Aralarında beş yıldır kaçak olan var

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Polis tarafından Gönyeli'de kimlik kontrolü yapılan Afrika uyruklu Chizioke Christian Alarıbenn'in 888 gün, Emanuel Izunwannerı’nın 253 gün, Betran Bissing Tabe’nin 618 gün ve Elvis Tabot Tanyı'nın ise 2019 tarihinden itibaren bin 845 gün KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Aralarında beş yıldır kaçak olan var
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KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu Chizioke Christian Alarıbenn, Emanuel Izunwannerı, Betran Bissing Tabe ve Elvis Tabot Tanyı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlıların 9 Haziran 24 tahinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Chizioke Christian Alarıbenn 3 Ocak 2022 tarihinden beri 888 gün, Emanuel Izunwannerı’nın 30 Eylül 2023 tarihinden beri 253 gün, Betran Bissing Tabe’nin 1 Ekim 2022 tarihinden beri 618 gün ve Elvis Tabot Tanyı'nın ise 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bin 845 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.
Polis, tüm zanlılarla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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