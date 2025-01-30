Ortağı olduğu koalisyon hükümeti kurulduğundan beri, büyük ortak Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) hükümeti bozmakla tehdit eden Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın müteahhit kardeşi Ayhan Arıklı, asıl niyetin ne olduğunu bir kez daha belli etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Arıklı, YDP’nin ‘KKTC’ siyasetinin “yükselen yıldızı” olduğunu iddia ederek, ortada protokolle kurulmuş bir hükümet olduğunu, protokole uymayanın da UBP olduğunu söyledi, YDP’nin UBP’nin “baston değneği” olmayacağını belirtti.

Ayhan Arıklı, Şehir Planlama Dairesi’nin, Tapu, Harita ve Kadastro Dairelerinin Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olması gerektiğini savunarak, bunların YDP’ye verilmesini istedi.

Ayhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

“KKTC siyasetinde YDP Yükselen yıldız.

Ortada protokolle kurulmuş ortak hükümet var. Protokole uymayan UBP'ye YDP’nin Baston değneği olmasını beklemesin.

Bayındırlık bakanlığının bünyesinde olması gereken kurumlar bayındırlık bakanlığına verilmeli. Şehir planlama, tapu harita kadastro dairesi bayındırlık bakanlığı bünyesinde olmalı.

İzin Dairesi YDP'de ama başkanı UBP'li, 10 kişilik yönetimde 6 UBP'li üye var. Burada da UBP tüm izinleri istediğine dağıtıyor.”