Kuzey Kıbrıs’a Türkiye’den gönderilen tetikçiler gibi Güney Kıbrıs’a da Yunanistan'dan tetikçiler geliyor

Güney Kıbrıs’ta, tanınmış iş insanı ve Karmiotissa Kulübü Başkanı Stavros Demosthenous’un Limasol’da mafya tarzı infazla öldürülmesinin ardından alarm verildi. Rum Temsilciler Meclisi Hukuk İşleri Komitesi, acil kapalı oturumunda Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ve Emniyet Müdürü'nden, ülkedeki organize suç haritası, faaliyet gösteren hizipler ve yurt dışından (özellikle Yunanistan'dan) gelen sözleşmeli suikastçılar hakkında bilgi aldı.

Rum polisi, organize suçun haritalandırılmasına yönelik bir çalışma başlattı ve hem yerel hem de yurt dışından (özellikle Yunanistan’dan) gönderilen kiralık tetikçilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kontrat cinayetleri işleyip geri döndüğü tespit edildi.

Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, milletvekillerine organize suçta aktif olan kişilerin kimler olduğunu, kimlerin bu grupları yönettiğini ve farklı şehirlerden iki ayrı grubun bağlantılı olduğunun bilindiğini aktardı.

Ayrıca, Yunan mafyasının Güney Kıbrıs’a tetikçiler gönderdiği, bu kişilerin kontrat cinayetleri işledikten sonra geri döndükleri de ifade edilerek, bu nedenle Yunan makamlarından son dönemde konuya ilişkin veri talep edildiği kaydedildi.

LİMASOL VE LARNAKA SUÇ ORANINDA BAŞI ÇEKİYOR

Rum Adalet Bakanı Hartsiotis ve Emniyet Müdürü, Komiteye, bireylerin isimlerini vermeden, Kıbrıs'ta bölgelere göre organize suç gruplarını yöneten kişileri ve farklı şehirlerdeki iki ayrı hiziple bağlantılı kişileri tanıdıklarını bildirdi.

En Yüksek Suç Yoğunluğu: Edinilen bilgilere göre, Limasol ve Larnaka suç haritasında başı çekerken, bu şehirleri sırasıyla Baf, Lefkoşa ve Mağusa takip ediyor. Limasol ve Larnaka’da işbirliği yapan veya ayrı hareket eden iki farklı gruba ait hiziplerin üyeleri bulunuyor.

İthal Suç Endişesi: Hartsiotis, organize suçun artık "ithal edildiğini" ve eskiden geceleri işlenen suçların artık gün içinde bile gerçekleştiğini vurguladı. Yunanistan'dan sözleşmeli cinayetleri gerçekleştiren ve sonra geri dönen tetikçilerin Kıbrıs'a gönderildiği bilgisi paylaşıldı ve bu konuda Yunan Makamlarından veri talep edildi.

Mücadelede Yeni Adımlar: Kamera Sistemleri ve Kripto Para Operasyonları

Hükümet, organize suçla mücadelede bir dizi yeni ve potansiyel önlemi masaya yatırdı:

Teknolojik Önlemler: Suçla mücadele amacıyla, her iki şehirdeki ve otoyollardaki ana yollara kamera yerleştirilmesi ciddi şekilde inceleniyor. Ayrıca, telefon görüşmelerinin dinlenmesine olanak sağlayacak tasarının kısa sürede Temsilciler Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Varlık Soruşturmasında Büyük Başarı: 25 Milyon Euro'luk Kriptoya El Konuldu

Bakan Hartsiotis, Nisan 2024'ten bu yana kurulan Varlık Soruşturma Şubesi'nin organize suçla mücadelede elde ettiği somut başarıları paylaştı.

Finansal ve Gayrimenkul Varlıklar: 1/1/2024'ten 16/5/2025'e kadar geçen sürede, 1.2 milyon Euro'ya ulaşan finansal tutarlar donduruldu. Ayrıca, toplam değeri 8.9 milyon Euro olan ev, daire, otel ve arazi gibi gayrimenkuller ile bir milyon Euro değerinde mücevher ve değerli eşyalara el konuldu.

Kripto Para Vurgusu: Değeri 25 milyon Euro’ya ulaşan kripto para birimlerine el konulması ve 1.1 milyon Euro değerinde araçların ele geçirilmesi, organize suçla mücadeledeki yeni hedefleri gösterdi.