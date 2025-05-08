Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım şaşkınlık yarattı.

İlanda, “KKTC vatandaşı olmak isteyen bayanlar bana ulaşsın” ifadelerine yer verildi. Çağrı, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin harekete geçen muhabirlerimiz, ilanla ilgilenen bir kadın gibi davranarak verilen telefon numarasını aradı. Gazetenin kadın çalışanıyla konuşan ilan sahibi erkek kullanıcı, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, “Benimle evlenirsen seni vatandaş yaparım” şeklinde bir ifadede bulundu.

Bu paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Sosyal medya platformlarından birinde “Vatandaş olmak isteyen bana ulaşsın” şeklinde yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiştir.

Söz konusu paylaşım, kamu düzeni ve devletimizin yasal prosedürleri açısından son derece hassas bir konu olup, İçişleri Bakanlığımız tarafından ciddiyetle ele alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne resmi bildirimde bulunulmuş ve gerekli inceleme ile soruşturmanın başlatılması talimatı verilmiştir. Vatandaşlık işlemleri, yasalar ve mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili makamlarca yürütülmekte olup; bu sürece dair kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki her türlü paylaşım ve girişime karşı gerekli hukuki adımlar atılacaktır.”