Fileleftheros gazetesi haberi “Ulusal Güvenlik Gerekçesiyle Baf Havaalanı’na İkinci Yol – ABD’nin Andreas Papandreu Hava Üssüne İkinci Bir Yol Talebi Bölgeyi 20 Yıldır Zorlayan Bir Sorunun Çözümünün Önünü Açıyor” başlıkları altında verdi.

Gazete, Baf Havaalanı ve askeri üsse giden ikinci bir yol açılması girişiminin daha önce, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle birçok kez engellendiğini ancak ABD’nin Rum yönetimiyle iletişime geçerek ikinci yolun açılması konusunda “ulusal güvenlik” olgusunun gündeme getirilmesi önerisinde bulunduğunu belirtti.

Bu önerinin ardından Rum Savunma Bakanlığı’nın ilgili tüm birimlerle iletişime geçtiğini ve bu yöndeki bir önerinin yakında Rum Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilmesinin beklendiğini vurgulayan gazete, ABD’li askeri uzmanların bölgede gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında bu öneride bulunduklarını aktardı.

Gazete, inşa edilmesi öngörülen yolun Baf Havaalanı ile “Yeroşibu-Baf” turistik bölgesine birbirine bağlayacak bir sahil yolu olduğunu ancak çevre raporlarının yol yapımının çevre ve ekosisteme büyük zarar vereceği gerekçesiyle olumlu çıkmadığını belirtti.