AB Film Geceleri kapsamında yarın Girne, 24 Ekim Cuma günü de Mağusa’da “Once Upon a Time in a Forest” belgeseli gösterilecek.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Girne gösterimi yarın saat 19.30’da Zeytinlik’teki Rest Cafe’de; Mağusa gösterimi ise cuma günü saat 19.30’da Bandabuliya’da yapılacak. Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilecek gösterimlere katılım ücretsiz.

Uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller kazanan “Once Upon a Time in a Forest” belgeseli, Finlandiyalı genç çevre aktivistlerinin ormanları koruma mücadelesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Virpi Suutari’nin yaptığı, 2024 yapımı film Fince dilinde, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. 93 dakikalık filmin önerilen izleyici yaş sınırı 14 ve üzeri.