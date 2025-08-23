KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Chukwunonso Kingsley Azodoh dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Ağustos 2025 tarihinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2022 tarihinden itibaren toplam 996 gündür KKTC' de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, İçişleri Bakanlığı sivil muhaceret dairesinden zanlıyla ilgili soruşturma yapılacağını, ihraç işlemleri başlatılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.