KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Oplipema Johns Uwada dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 13. 30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Giriş-Çıkış dökümü almaya gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21 Mayıs 2019 tarihinden beri 2 bin 243 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihracı için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise bu ayın 15’ine bilet aldığını, ülkesine ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadet değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.