Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Chrıstopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomıde Oladımejı, Harrıet Carson, Lewis Nyahn Carson, Bwehfa Mapıs Istıfanuus yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru dün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Haziran 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Hamitköy’de zanlıların ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20:40-21:15 saatleri arasında operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, söz konusun adrese gidildiğinde zanlıların kapıyı açmadıklarını belirtti. Polis, eve girildiğinde Chrıstopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomıde Oladımejı, Harrıet Carson ve Lewİs Nyahn Carson’un ikametgahta ayrı ayrı odalarda tespit edildiğini söyledi. Polis, bu esnada Lewİs Nyahn Carson’un odasının penceresinden atlayarak kaçtığını açıkladı.

Polis, Harrıet Carson ile Chrıstopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomıde Oladımejı’nin tutuklandığını kaydetti.

Polis, operasyon esnasında eve gelen Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un da yakalandığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada zanlı Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un odasında satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam yaklaşık bir kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, 11 Haziran saat 00.20’de pencereden atlayıp kaçan zanlının narkotik şubeye gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Polis, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifade vererek suçunu kabul ettiğini, diğer zanlıların da uyuşturucuyla ilgili bilgileri olmadığını söylediklerini ve ifade vermediklerini belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucuların analize gönderildiğini, zanlıların cep telefonunda ilk incelememin yapıldığını söyledi. Polis, Istıfanuus’un cep telefonunda hassas terazi fotoğrafı tespit edildiğini, izahat istendiğinde ikinci bir ifade verdiğini; ifadesinde 2025 yılı Mayıs ayında bir şahıstan her biri 100 gram olan 8 ayrı paket uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Chrıstopher Nnamzeıe Uche ile Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, Harrıet Carson ve Lewis Nyahn Carson, kardeşlerin ise polisi darp ve görevinden men suçlarından teminata bağlı olduklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan iki şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.