Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 47. Güzelyurt Portakal Festivali Pazartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festival kapsamında, Türkiye’den ve yerel sanatçıların yer alacağı konserler, çocuk şenliği ve birçok etkinlik yer alacak. Festival süresince tüm etkinlikler halka ücretsiz gerçekleşecek.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, narenciye ürününü ön plana çıkarabilmek açısından Festival’in büyük önem arz ettiğini belirterek, portakalın bereket ve emeğin simgesi olduğunu vurguladı.

Özçınar şu ifadeleri kullandı:

“Portakal, bizim için yalnızca bir meyve değil; bereketin, emeğin ve Güzelyurt’un doğaya duyduğu sevginin simgesidir. Bu topraklarda yetişen her portakalda üreticimizin alın teri, doğamızın cömertliği ve halkımızın emeği vardır.

47 yıldır süregelen bu festival, sadece portakalımıza değil; kültürümüze, sanatımıza, birlik ve beraberliğimize de sahip çıktığımız bir buluşma noktası olmuştur.

Festivalimiz boyunca konserler, çocuk şenlikleri, spor etkinlikleri ve yöresel lezzetlerimizle dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Her yaştan vatandaşımız için yine unutulmaz anılar biriktireceğimiz bir festival yaşayacağız.

Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta belediye meclisime, festival komitemize, belediyemizin özverili çalışanlarına, sponsorlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”

-Festival programı

Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden 18.30’da başlayacak korteje, yurtiçi ve yurtdışından davetli ekipler, okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve animatör ekipler katılacak.

Kortej süresince ve kent merkezinde Güzelyurt Kapalı Çarşı önünde gösteriler yer alacak.

47. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamındaki etkinlikler gece boyunca Festival Parkı’nda devam edecek.

47. Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılış gecesi olan 16 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Amfi Tiyatro’da dans gösterileri ve Özbek sanatçı Alisher Nasirov konseri yer alacak.

16-22 Haziran tarihleri arasında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 47. Güzelyurt Portakal Festivali’nde Alisher Nazirov, Emre Fel, Ayna, Tuğçe Kandemir, Arda Gündüz, Cihan Yıldız, Grup Otantik ayrıca yiyecek ve içecek stantlarının ücretsiz olacağı çocuk şenliği, tavla turnuvası ve halı saha maçları yer alacak.





