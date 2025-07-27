Bir şirketin elektronik cüzdanına erişim sağlanarak 458 bin euro değerinde kripto para çalındığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Nisan 2025'te meydana gelen ancak polise yeni şikayet edilen olayda, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bir şirket mağdur oldu. Şirketin kripto para yönetimi e-cüzdanına erişim sağlandı ve farklı dijital cüzdanlara aktarım yapılarak şirketin 458 bin euro değerinde kripto parası çalındı. Rum polisi benzer durumlarla karşılaşılmaması için e-cüzdan kullanıcılarına güvenlik önlemlerinin artırılmasını tavsiye etti.