Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren ve tadilatta olan bir restoranın bahçesinde muhafaza edilen iki gölgelik şemsiye çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen 43 yaşındaki Mevlüt Durgut tespit edilerek tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2025 tarihinde, 04:10-04:25 saatleri arasında zanlının Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin avlusu içerisindeki 40 bin TL değerindeki 2 adet büyük boy şemsiyeyi sirkat ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün, olay mahalli çevresinde bulunan güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucu, zanlının methaldar olduğu suçu işlediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 29 Temmuz.2025 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 2 adet büyük boy şemsiyenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.