KKTC’de ikamet izinsiz olarak kalmak suçundan tutuklanan Mazedur Rahman dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğine gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2024 tarihinden itibaren toplamda 355 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, sivil muhaceret dairesinden araştırma yapacaklarını ihraç işlemleri için yazı yazılacağını belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.