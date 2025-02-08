İngiltere'de yaşayan Sarah Davies isindeki kadın 8 yaşındaki kızı Ava'yı öptükten sonra kızın yüzünün yandığını fark etti. Öpücük sonrasında kızının yanağında büyük bir lekenin belirdiğini görünce şoke oldu.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRICILARINA DİKKAT

Nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı. Anne Davies'in kullandığı popüler dolgunlaştırıcı parlatıcı bu yanığın oluşmasına sebep olmuştu. Anne Davies, eğer kızının yeni bir doğan bebek olması durumunda, yanığın daha ciddi olabileceğini aktardı.

FENOMENLER 'DOĞAL' ÜRÜN DİYEREK REKLAMINI YAPIYOR

Bu olay sonrasında dolgunlaştırıcı parlatıcılara yönelik tartışmada gündeme geldi. Ünlü fenomenlerin de reklamını sürekli yaptığı dudak dolgunlaştırıcı parlatıcılar, doğal ürün olarak lanse ediliyor. Fakat uzmanlar bunun potansiyel zararlarının olduğunu ifade ediyor.

KAPSİKUM BİTKİSİ KULLANILIYOR

Çoğu dolgunlaştırıcı parlatıcılarda acı biber maddesinin bulunduğunu aktaran uzmanlar, bunun karıncalanmalara neden olan kapsikum bitkisi içerdiğini aktardı. Dolgunlaştırıcıların hem kullanana ne temas edene ciddi zararlar verdiği de belirtildi.

Uzmanlar, kullanılan dudak dolgunlaştırıcıların uzmanlara danışılmasını öneriyor.