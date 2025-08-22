Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde söz konusu şahsın Türk askerinin nöbet kulübesinden gelen ışıkları fark edince arabasını bırakıp koşarak Dikelya İngiliz üsleri topraklarına geçtiğini yazdı.

Gazete Dikelya İngiliz Üsleri polisine dayandırdığı haberinde olayın dün sabah 4 sıralarında yaşandığını ve kişinin üsler polisine verdiği ifadede Larnaka- “Mağusa” yolunda seyrederken toprak bir yola girdiğini ve kısa bir mola için arabasından çıktığını söylediğini iletti.

Haberde şahsın üzerine vuran ışıklardan yanlışlıkla KKTC topraklarına girdiğini anladığı ve korktuğunu söylediği de yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Rum polisinin 32 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un şüpheli konumunda olduğu çok garip bir meseleyi araştırdığını yazdı.

Şahsın “Ahna” (Düzce)’nin KKTC topraklarında kalan kısmında arabasını bırakarak yürüyerek Rum kesimine geçtiğini ve bu durumun hangi şartlar altında meydana geldiğinin araştırıldığını kaydeden gazete, şahsın başlangıçta KKTC topraklarına yanlışlıkla girdiğini ve Türk askerlerini fark edince bölgeyi terk ettiğini savunmasına rağmen iddialarının teyit edilmediğini ve Rum polisi tarafından tutuklandığını kaydetti.

“Elde ettiği bilgilere dayanarak” meseleyi araştıran memurların terk edilmiş arabanın istikametinin Güney Kıbrıs’a doğru olduğunu fark etmeleri üzerine bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelendiklerini yazan gazete, gencin KKTC’de olduğu ve kontrol edilmeyen bir geçiş noktasından Güney Kıbrıs’a geri dönmeye çalıştığına inanıldığını kaydetti.

Gencin kaçakçılıkla ilgili bir meseleye karışıp karışmadığının araştırılması için tutuklandığını yazan gazete, gencin daha sonra sorgulanmasının ardından 1000 Euro kefalet ödemesiyle serbest kaldığını ve iki hafta içerisinde Dikelya polis karakoluna rapor vereceğini ekledi.