KKTC’de geçen hafta 27 adet yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğü’nün yayınladığı rapora göre, 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan yangınlar sonucunda 1 milyon 225 bin TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri şöyle verildi:

“Söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracın motor bölümünde oluşan mazot kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sönmemiş kömürlerin kuru otları tutuşturması, saç açıcının kimyasal reaksiyona uğrayarak alevlenmesi ve kişi/ler tarafından yakma.”

Öte yandan ülkemiz son bir hafta içinde basına yansıyan bir dizi yangınla sarsıldı. Özellikle yaz aylarının yaklaşması ve artan sıcaklıklarla birlikte, bu olaylar kamuoyunda hem endişe yarattı hem de yangın önleme mekanizmaları üzerine tartışmaları alevlendirdi.

Geride bıraktığımız hafta, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar, hem doğal yaşam alanlarına hem de tarım arazilerine ciddi zararlar verdi. Özellikle kırsal bölgelerde çıkan bu yangınlar, hızlı rüzgarların da etkisiyle geniş alanlara yayılarak kontrol altına alınmalarını güçleştirdi. İtfaiye ekipleri ve gönüllüler, büyük çaba sarf ederek yangınları söndürme mücadelesi verdi. Basında yer alan haberler, yangınların çoğunlukla ihmal veya kasıtlı davranışlar sonucu çıktığına işaret ediyor. Anız yakma, sigara izmariti ve piknik ateşi gibi insan kaynaklı faktörler, yangınların birincil sebepleri arasında gösteriliyor.

İNSAN FAKTÖRÜ VE KURAKLIK…

KKTC’deki yangınların temel sebepleri incelendiğinde, insan kaynaklı faktörler öne çıkıyor. Kontrolsüz tarım uygulamaları, özellikle anız yakımı, her yıl birçok yangına davetiye çıkarıyor. Çevre örgütlerine göre, piknik ve mesire alanlarında yeterli önlem alınmaması, söndürülmemiş sigara izmaritleri ve elektrik tellerindeki arızalar da yangın riskini artıran diğer önemli etkenler. Ayrıca, iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklık ve artan hava sıcaklıkları, yangınların daha hızlı yayılmasına ve daha yıkıcı hale gelmesine zemin hazırlıyor. Bitki örtüsünün kuruması, yangınların başlaması için uygun bir ortam yaratıyor.

FARKINDALIK VE DENETİM…

Gelecekte benzer afetlerin önüne geçebilmek adına alınması gereken önlemler büyük önem taşıyor. Özellikle, Orman Dairesi yetkilileri ve çevre uzmanları, kamuoyunda farkındalığın artırılmasının kritik olduğunu vurguluyor. Yangın riskleri ve önleme yolları hakkında düzenli bilgilendirme kampanyaları yapılması gerektiği belirtiliyor. Tarım Bakanlığı’na göre özellikle, tarım bölgelerinde anız yakımının zararları ve alternatif yöntemler konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiği de açıkça ifade ediliyor.