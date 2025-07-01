Güney Kıbrıs’ta sonucu 3 yıldır merakla beklenen davanın kararı açıklandı. Askeri tatbikat sırasında verdiği tehlikeli emir sonucunda 27 yaşındaki askerin ölümüne yol açan subaya 18 ay hapis cezası verildi.

Cyprus Mail’in haberine göre komando filosu subayı Marinos Ioannou, Haziran 2022’de bir helikopter eğitim tatbikatı sırasında ağır yaralanan 27 yaşındaki asker Panayiotis Yiannios’un ölümü nedeniyle ertelemesiz 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Subay, “pervasız veya tehlikeli bir eylem nedeniyle ölüme neden olmaktan” suçlu bulundu.

Yiannios, Akamas’ın Lara bölgesinde icra edilen tatbikat sırasında komutanın emriyle helikopterden yaklaşık 8 metre yükseklikten atladıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Tatbikatın senaryosuna göre bir botla kurtarılan asker, daha sonra baygın halde bulunmuştu.

Asker, Lefkoşa genel hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Kararı okuyan hakim, sanığın Yiannios’un ölümüne neden olmaktan suçlu bulunduğunu söyledi.

Hakim, sanığın temiz sabıka kaydı ve ailevi durumları ile Yiannios’u kurtarmak için atlayıp kendi hayatını tehlikeye atması gibi hafifletici etkenlere atıfta bulundu.

Mahkemede toplam 25 savcılık ve iki savunma tanığı ifade verdi.

Mahkeme, sanığın anlık bir hata yapmadığını, pervasızca davrandığını değerlendirdi.